ATO Başkanı Baran, vergi ödemelerinde kredi kartı limitlerinin yükseltilmesini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi ödemelerinde kredi kartı limitlerinin 200 bin liradan 500 bin liraya yükseltilmesinin ATO üyelerince memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Ödeme limitinin günün ekonomi koşulları dikkate alınarak 500 bin liraya çıkartılması reel...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi ödemelerinde kredi kartı limitlerinin 200 bin liradan 500 bin liraya yükseltilmesinin ATO üyelerince memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Ödeme limitinin günün ekonomi koşulları dikkate alınarak 500 bin liraya çıkartılması reel sektör açısından faydalı bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil etmesinde kullanılan kredi kartı limitlerinin yükseltilmesini değerlendirdi.

Vergi ödemelerinde kredi kartı limitlerinin 200 bin liradan 500 bin liraya yükseltilmesinin ATO üyelerince memnuniyetle karşılandığını bildiren Baran, konuyu Oda olarak gündeme getirdiklerini ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 50 bin liralık limit belirlenerek uygulamanın başlatıldığını hatırlattı.

Baran, limitin önce 100 bin liraya, ardından da 200 bin liraya yükseltildiğine işaret ederek, günün ekonomik koşullarında bu limitin yetersiz kaldığını ve 500 bin liraya yükseltilmesi yönünde üyelerden talep geldiğini belirtti.

Bu talebi GİB'e ilettiklerini anlatan Baran, "Üyelerimizin çağrısına kulak vererek kredi kartı ile vergi ödeme limitini 500 bin liraya yükselttiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Vergiye uyumlu mükellef sayısını artıracak"

Kredi kartıyla ödeme yapmanın vergi mükellefleri açısından avantajlı olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Vergi mükellefi olan üyelerimize Kurumlar Vergisi, ÖTV, KDV, stopaj vergisi ve geçici gelir vergilerinin 500 bin lirasını vergi daire veznelerinden veya gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartıyla ödeme imkanı sağlanması, vergi ödemelerinin işletmelerin nakit akışına bağlı olmaksızın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır."

Baran, vergi mükelleflerinin nakit akışı yeterli düzeyde olmadığında bu durumun ödemelerine yansıyabildiğine dikkati çekerek, devletin her zaman vergiye uyumlu mükellef sayısını artırma gayreti içinde olduğunu aktardı.

Kredi kartıyla vergi ödeme kolaylığı sağlanmasının vergiye uyumlu mükellef sayısını artıracağına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"200 bin lira olarak kullanılan ödeme limitinin günün ekonomi koşulları dikkate alınarak 500 bin liraya çıkartılması reel sektör açısından faydalı bir gelişme oldu. Üyelerimizin taleplerine olumlu karşılık vererek, ticari hayatın devamı için reel sektör lehine uygulama gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati başta olmak üzere Gelir İdaresi Başkanı'mız Bekir Bayrakdar ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

Baran, kredi kartıyla ödemede limitlerin kaldırılarak, işletmenin mali gücü nispetinde alacağı kredi kartıyla sınır olmaksızın ödeme yapma imkanı getirilmesinin vergi ödemesini daha da kolaylaştıracağını ve vergi gelirlerini artıracağını bildirdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, çoklu kredi kartıyla ödeme yapılmasına imkan verilmesi gerektiğini de belirtti.