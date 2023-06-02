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ATO Başkanı Baran, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevine yeniden seçildi

ATO Başkanı Baran, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevine yeniden seçildi

Ekonomi Haberleri

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu'nun ardından yapılan seçimlerde TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu'nun ardından yapılan seçimlerde TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

79'uncu genel kurulunu tamamlayan TOBB'da oluşan Ticaret Odaları Konseyi, gerçekleştirdiği ilk toplantıda tek aday olan Gürsel Baran'ı konsey başkanı seçti. Toplantıda Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de başkan yardımcısı oldu. ATO Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası temsilcilerinin oylarıyla Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı'na ikinci kez seçilmekten büyük onur duyduğunu belirterek, "Çatı kuruluşumuz TOBB bünyesinde Konsey Üyesi arkadaşlarımızla birlikte istişare halinde ticaret hayatımızın sorunlarına çözüm bulmak, gelişimine katkı sağlamak hedefiyle yola devam edeceğiz" dedi.

Baran, TOBB Genel Kurulu'nda başkanlık görevine yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm Konsey başkanları ve üyelerini de kutlayarak, "Türkiye'miz için hep birlikte başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gürsel Baran Metin Güler Eskişehir Türkiye Ekonomi Haberler

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