ATO Başkanı Baran: 'THY Ankara ile Özbekistan'ı direkt bağlayacak uçuş için çalışmalar yapıyor'

ANKARA (İHA) - Özbekistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davron Vakhabov, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin en kısa sürede 5 milyar dolar ve ardından 10 milyar düzeyine çıkartılması gerektiğini belirten Baran, "THY Ankara ile Özbekistan'ı direkt bağlayacak uçuş için çalışmalar yapıyor" dedi.

Özbekistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vakhabov, beraberindeki heyetle birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Baran, Özbekistan'da birçok alanda faaliyet gösteren 2 bini aşkın işletmenin Türk reel sektörünün yeteneğini temsil ediyor olmasından gurur duyduğunu ifade etti. Özbekistan'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Baran, "Aynı köklere ve aynı kültüre sahibiz. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Semerkant ve Taşkent şehirleri, kendi köklerimizi ve değerlerimizi anlamak açısından önemli. Özbekistan, 35 milyonu aşan nüfusu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve coğrafi konumu ile Türk Cumhuriyetleri arasında anahtar bir role sahip. Ülkelerimiz arasındaki 3,5 milyar dolar düzeyindeki ticareti yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi en kısa zamanda 5 milyar dolar, ardından da 10 milyar dolar düzeyine yükseltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ankara Ticaret Odası olarak bu hedef doğrultusunda her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" dedi.

Ankara Ticaret Odası olarak Özbekistan ile ticaret hacmini geliştirmek için direkt ulaşımın önemini bildiklerini ve Esenboğa'dan Taşkent'e direkt uçuş konması için Türk Hava Yolları ile temasta bulunduklarını anlatan Baran, "THY Ankara ile Özbekistan'ı direkt bağlayacak uçuş için çalışmalar yapıyor" dedi. Baran, Özbekistan'ın onay vermesinin ardından Esenboğa-Taşkent arasında direkt uçuşların başlayabileceğini ifade etti.

Ziyarette Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Başkent'te ilaç üretiminin de içinde yer aldığı medikal üretim ile savunma ve makine sanayi üretiminin ön plana çıktığını söyledi. Baran, Ankara'nın sağlık başta olmak üzere turizmde gelişme hedefi olduğunu aktardı.

Vakhabov da, Türkiye ile Özbekistan'ın aynı dil ve kültüre sahip oldukları vurgusu yaparak, Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Göreve başlayalı iki hafta olduğunu kaydeden Vakhabov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ankara Ticaret Odası ile görüşüp üyelik sistemleri ve üyelere sunulan hizmetler hakkında bilgi alarak, Özbekistan'da benzer modeli uygulamak istediklerini anlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi