ATO Başkanı Baran: "Reel sektör beyaz ve mavi yakalı işçi arıyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nın çok verimli geçtiğini, iş dünyasının beklentileri ve problemlerini aktarma imkanı bulduğunu söyledi. Baran, "Reel sektör olarak dile getirdiğimiz ortak konuların başında beyaz ve mavi yakalı işçi bulamama sorunu yer alıyor" dedi.

Baran, yaptığı yazılı açıklama ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nı değerlendirdi. Toplantının başlangıcında Bakan Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında özel sektöre yönelik "indirim çağrısı"na ilişkin gelişmeleri paylaştığını kaydeden Baran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın çağrısı üzerine biz de Ankara Ticaret Odamız üyelerine enflasyonla mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, indirim çağrısı yapmıştık" dedi.

Toplantının verimli geçtiğini, iş dünyasının beklenti ve problemlerini aktarma imkanı bulduğunu belirten Baran, "Sayın bakanımız bizi ilgiyle dinledi ve notlarını aldı" dedi.

Toplantıya katılanların gündeminde yer alan sorunları anlattığını bildiren Baran, "Reel sektör olarak dile getirdiğimiz ortak konuların başında beyaz ve mavi yakalı işçi bulamama sorunu yer alıyor. İnşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektör istihdam edecek insan bulamama sıkıntısı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Baran'ın 160 bin üyesini temsilen dile getirdiği konular arasında ise şunlar yer aldı:

"Enflasyon nedeniyle oluşan fiktif karların işletmelerin vergi yükünü artırması ve sermayesini eritmesi nedeniyle enflasyon muhasebesine geçilmesi. Reel sektöre yönelik uygulamalarda esnaf ve tacir arasında ayırım yapılmaması, iş dünyasının bir bütün olarak değerlendirilmesi. Katma Değer Vergisi uygulamasında bazı sektörlerde ürünlerin alım ve satımında uygulanan farklı oranların işletmeler açısından işlem yükü oluşturması ve karışıklığa yol açması nedeniyle alım ve satımlarda tek oranlı KDV uygulanması. Vergi ödemeyi teşvik amacıyla düzenli vergi ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi. Ticari kredi kartlarının limitleri ve taksitlendirme süreçlerinin ihtiyaç dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi. İşletmelerin sermaye sıkıntısı nedeniyle finansman ihtiyacının devam etmesi. Eski adıyla Bağ-Kur, yeni sistemle 4B olarak tanımlanan emeklilik sisteminde prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi. Şirketlerin birleşmesinin özendirilerek güçlenmesinin sağlanması. Ankara'nın ihracat ve turizm alanında gelişimi için yurt dışına direkt uçuşların sayısının artırılması." - ANKARA