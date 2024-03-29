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ATO Başkanı Gürsel Baran: İş dünyası enflasyonla mücadeleye hazır

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası olarak enflasyonla mücadele sürecinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Odanın mart ayı olağan meclis toplantısında, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baran, dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle oluşan enflasyon ortamının, işletmelerin gelir-gider dengesini bozduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü anımsatan Baran, 6 Şubat depremlerine rağmen gerçekleşen bu büyümenin, ülkenin gücünü gösterdiğini ifade etti.

Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faiz oranını 500 baz puan yükselttiğine işaret ederek, "Bu hamleyle faiz oranı yüzde 50 oldu. Enflasyon ve faiz maalesef bir sarmal. Bu faiz oranı yatırım ve üretim için koşulları elverişsiz hale getiriyor ancak bu sürecin geçici olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu politikaların olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısından itibaren daha net göreceğimize inanıyoruz. Enflasyonla mücadelede başarıya ulaşacağız. Başka yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası olarak enflasyonla mücadelede sürecinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yerli ve milli üretim ile ihracat gücümüzü korumamız mücadelenin temel taşı. Ticaret Bakanlığı'mız bir yandan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni güncelleme konusunda çalışmalar yürütüyor. Diğer yandan da Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından İngiltere ile ekonomi ve ticaret alanında ilişkileri daha ileriye taşımak için kapsamlı ve modern bir serbest ticaret anlaşması hayata geçirmek üzere müzakerelerini sürdürüyor. Her iki çalışmanın da sonuçlarını çok zaman geçmeden göreceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran Ekonomi Haberler

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