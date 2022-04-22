ATO Başkanı Baran'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baran, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin TBMM'nin açılmasıyla taçlandığına dikkati çekerek, "Egemenliğin temel şartı ekonomik bağımsızlıktır. Türk milleti, TBMM'nin kuruluşundan bu yana cephelerde gösterdiği azim ve kararlılığı ekonomik gelişimini sağlamak, refahını yükseltmek için de göstermektedir." ifadesini kullandı.

Türk milletinin hür doğduğu topraklarda hür bir şekilde yaşamak için mücadele verdiğini ve bunu kendi iradesiyle yöneteceğini TBMM'yi 102 yıl önce kurarak dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Baran, "23 Nisan, Türk milletinin sözünün, gücünün, iradesinin üzerinde hiçbir iradenin kabul edilemeyeceğinin kararlılığının ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü çocuklara armağan ederek, bir yandan milletin geleceğinin teminatının çocuklar olduğunu göstermiş, diğer yandan da çocuklara duyduğu inanç ve güveni ortaya koymuştur. Aziz milletimizin güçlükler ve imkansızlıklar içinde istiklal mücadelesi verirken gösterdiği azim ve kararlılık, bugün ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına yükseltme konusundaki çabamızın ilham kaynağıdır. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin banisi ve TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."