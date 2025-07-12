ATO Başkanı Baran'dan "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, toplumsal huzur ve güven ortamının pekişmesiyle, Türkiye'de ve bu coğrafyada yatırım, üretim ve istihdamı esas alan güçlü bir kalkınma sürecinin hız kazanacağına inandıklarını bildirdi.

Baran, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yaptığı tarihi konuşmayı büyük heyecan ve umutla karşıladıklarını belirtti.

PKK'nın silah bırakma ve örgütsel yapısını feshetme kararının, güvenliğin yanı sıra ekonomik kalkınma açısından da kritik bir eşik olduğuna işaret eden Baran, Malazgirt ruhunun yeniden diriltilmesinin, bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşamış Türk ve Kürt halklarının ortak kaderini, bir kez daha barış ve birlik zemininde buluşturacağını vurguladı.

Baran; silahların susması, terörün sona ermesi ve artık konuşarak, müzakere ederek sorunların çözülmesi çağrısının, milletin tamamının arzu ettiği güçlü bir gelecek vizyonunun temelini oluşturduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iradenin, TBMM çatısı altında bir komisyon marifetiyle kurumsallaştırılacak olması, sürecin siyasal meşruiyet ve toplumsal temsille güçlendirilmesini sağlayacak. Bu yaklaşım, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de güven içinde yaşatacak bir kardeşlik ikliminin teminatıdır. Toplumsal huzur ve güven ortamının pekişmesiyle, ülkemizde ve coğrafyamızda yatırım, üretim ve istihdamı esas alan güçlü bir kalkınma sürecinin hız kazanacağına inanıyoruz. Bizler iş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını her zaman yaşatarak, bu vatanı emekle, alın teriyle büyütecek gençlerimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."