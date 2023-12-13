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ATO Başkanı Baran'dan tek oranlı vergi sistemi talebi

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminin tek oranlı hale getirilmesi talebinde bulundu, bu modelin tahsilat oranlarını artıracağını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminin tek oranlı hale getirilmesi talebinde bulundu, bu modelin tahsilat oranlarını artıracağını belirtti.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de uygulanan vergi sisteminin, ülkenin gelişimiyle uyumlu olmadığını, mevzuattaki karmaşıklığın reel sektörün hareket kabiliyetini kısıtladığını savundu.

Vergi sisteminin ülkenin ekonomik büyümesine ve gelir dağılımı adaletine zemin hazırlaması gerektiğini belirten Baran, Türkiye'de 1960'lı yıllarda çıkarılan ve birçok değişiklik yapılarak güncellenen bir yasayla vergi sisteminin yönetildiğini ifade etti.

Baran, mevzuatın eski olması ve dolaylı vergilerin payı gibi nedenlerle vergi reformu ihtiyacının ortaya çıktığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde yapılacak kapsamlı bir vergi reformuyla verginin sadeleştirilmesi, tek oranlı hale getirilmesi, vergide adalet sağlamanın yanı sıra vergi prosedürlerini azaltarak girişimciliğin önünün açar, tahsilat oranlarını da artırır. Vergi sisteminin dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi tek oranlı hale getirilmesi ve sadeleştirilmesine yönelik adımlar atılması gerekiyor. Mevcut vergi sisteminde katma değer vergisindeki farklı oranlar, hatta aynı sektör içinde alışta ve satışta, toptan ve perakendede uygulanan farklı oranlar sistemi karmaşık hale getiriyor. Bu zorluk vergi tahsilat oranlarına da yansıyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimimizin vergi sisteminde sadeleşmeyi gerçekleştireceğine inanıyoruz."

Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM'deki 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında vergide reform konusunda kararlı olduklarının altını çizdiğini, bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Gelir vergisinde düzenleme önerisi

Gerçekleşemeyen tahsilatlar nedeniyle sıklıkla vergi afları çıkartıldığına işaret eden Baran, vergi aflarıyla mükelleflerin ödeme refleksinin de gerilediğini belirtti.

Baran, tüm ücret gruplarını etkileyen gelir vergisi dilimleri ile SGK üst limitlerinde güncelleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Çalışanlarımızın 1-2 ay sonra vergi dilimi nedeniyle maaşları düşüyor. Bu durum yıl sonuna doğru eline yaklaşık yüzde 20 daha az ücret geçmesine neden oluyor. İstihdamın etkilenmemesi ve çalışanların refah seviyesinin gerilememesi adına vergi dilimlerinde güncelleme yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Gürsel Baran Türkiye Ekonomi Haberler

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