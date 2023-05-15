ATO Başkanı Baran'dan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Türk milletinin rekor katılım oranıyla sandığa giderek vatandaşlık hak ve görevini yerine getirdiğini kaydeden Baran, şunları kaydetti:

"Türk milleti, demokrasi kültürü yerleşik bir ülke ve toplum olduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir. İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin de aynı sağduyuyla gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Milli iradenin kararı her gücün üzerindedir."