Üye Girişi
Haberi Paylaş
ATO Başkanı Baran'dan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması

ATO Başkanı Baran'dan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması

Ekonomi Haberleri

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Türk milletinin rekor katılım oranıyla sandığa giderek vatandaşlık hak ve görevini yerine getirdiğini kaydeden Baran, şunları kaydetti:

"Türk milleti, demokrasi kültürü yerleşik bir ülke ve toplum olduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir. İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin de aynı sağduyuyla gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Milli iradenin kararı her gücün üzerindedir."

Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Milletvekili Gürsel Baran Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title