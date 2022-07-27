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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmalarını anlatan Baran, Oda olarak sürdürdükleri her çalışmanın şehrin geleceğini ilgilendirdiğini, başkentin gelişiminin de ATO üyelerinin ticaretine olumlu yansıdığını ifade etti.

Baran, 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu yerde yapımına başlanan yeni stadyumun tamamlanmasını heyecanla beklediklerini belirtti.

30 yıla yakın süredir Ankara'da dünya ve Avrupa kupası maçı oynanmadığına dikkati çeken Baran, "Yeni stadyumun yapımına başlanması şehrimiz için çok önemli bir gelişme. 45 bin kişi kapasiteli bu yeni tesisle Ankara hak ettiği stadyuma kavuşacak. Şehrimizde gerçekleşecek büyük spor organizasyonları ekonomimize de canlılık kazandıracak. Temeli atılan ve yapım çalışmalarına başlanan yeni stadyum için zat-ı alinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baran, yeni stadyumun Ankara'nın spor kulüpleri için de motivasyon kaynağı olacağına işaret etti.

Hükümetin ihracatı geliştirme stratejisine paralel olarak Ankara'nın ihracatını artırmak için "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi" kuracaklarını belirten Baran, bu merkezin hiç ihracat yapmamış Oda üyelerini ihracatçı haline getirmeye yönelik hizmet vereceğini bildirdi.

Baran, "Önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız bu merkezimizle, ihracat yapmak isteyen üyelerimize, ürününü satabileceği ülke, pazar ve müşteri bulmaya yönelik çalışmalar yapacağız." dedi.

ATO üyelerini ihracata, e-ticaret ve e-ihracata yönlendirmek için "İhracat Seferberliği" ile "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" adları altında eğitim programları düzenlediklerini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz bu eğitimler ve açacağımız Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile halen 7 bin 500 civarında olan ihracatçı firma sayımızı en kısa sürede 10 bine, birkaç yıl içinde de 15 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İhracata yönelik bu çalışmalarımız istihdam artışına da katkı sağlıyor."

Baran, ATO'nun dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Ankara Ekonomi Haberler

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