ATO Başkanı Baran'dan, borcunu düzenli ödeyen mükellefler için destek talebi geldi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemine gelecek borç yapılandırma paketinde, devlete olan borçlarını zamanında ödeyen vergiye uyumlu mükelleflerin de yer alması gerektiğine değinerek, "Devlete olan ödemelerini aksatmadan, düzgün ve düzenli...

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemine gelecek borç yapılandırma paketinde, devlete olan borçlarını zamanında ödeyen vergiye uyumlu mükelleflerin de yer alması gerektiğine değinerek, "Devlete olan ödemelerini aksatmadan, düzgün ve düzenli bir şekilde yapan mükellefler unutulmamalı. Borçlulara ödeme fırsatı tanırken, borcunu zamanında ödeyen mükellefi de destekleyelim" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemine gelecek ve vergi ile sigorta primi gibi devlete olan borçlara yapılandırma imkanı getirecek pakette, vergisini düzenli ödeyen vatandaşların da yer alması gerektiğine dikkat çekti. Baran, "Dün medyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü gerçekleştireceği kabine toplantısında yapılandırma paketinin gündemde olacağı belirtildi. Pandemiden bu yana devam eden koşulların sektörlere yönelik etkilerini 68 meslek komitemiz üzerinden yakından takip ediyoruz. Hükümetimizin reel sektöre duyarlılık göstermesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada bir konuya özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Borcunu ödeyemeyen kadar, devlete olan yükümlülüklerini tüm sorumlulukların önüne alan, kendi kaynağı olmadığında kredi kullanarak yükümlülüklerini yerine getiren, devlete borcu olmayan mükelleflerimiz de var. Paket içerisinde bu vatandaşlarımızın da hatırlanması gerektiği kanaatindeyiz. Daha önce taleplerimize duyarlılık gösterilerek vergi ödemelerinde kredi kartı kullanıma açılmıştı. Bu noktada halen 200 bin lira olan kredi kartıyla ödeme sınırının kaldırılması, mükellefin alabildiği kart limitine göre ödeyebilme imkanı getirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"SGK ödemelerinde kredi kartı komisyonu alınmasın"

Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinde kredi kartına komisyon veya vade farkı uygulandığını hatırlatarak, "Yine aynı şekilde düzgün ve düzenli şekilde ödemelerini yapan mükelleflere SGK'da da kredi kartına fark yansımadan ödeme imkanı getirilmeli" ifadelerini kullandı.

"İşletme bilançoları için matrah artırımı, stok ve kasa affı önemli"

Baran, pakette şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanmasının ATO üyelerinin talepleri arasında yer aldığını belirterek, "İşletmelerimizin bilançolarının düzelebilmesi için matrah artırımı stok ve kasa affına yönelik düzenlemelerin de yapılması çok önemli" dedi. - ANKARA