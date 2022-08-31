ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde elde edilen yüzde 7,6'lık büyüme rakamına ilişkin, "Pandemi, tedarik zincirlerinin bozulması, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji sorunları gibi küresel ekonomiyi etkileyen şartlara rağmen sağlanan büyüme, Türkiye ekonomisinin zorluklara karşı direncini ve reel sektörünün dinamizmini göstermesi açısından önemlidir." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından duyurulan yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Finans ve sigorta, hizmet faaliyetleri, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri, sanayi, bilgi ve iletişim, gayrimenkul faaliyetleri sektörlerinde büyüme kaydedildiğini, inşaat sektöründeki küçülmenin de yüzde 10,9 düzeyinde gerçekleştiğini belirten Baran, "Pandemi, tedarik zincirlerinin bozulması, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji sorunları gibi küresel ekonomiyi etkileyen şartlara rağmen sağlanan büyüme, Türkiye ekonomisinin zorluklara karşı direncini ve reel sektörünün dinamizmini göstermesi açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin büyüme, istihdam, yatırım, ihracat ve düşük faizi önceliklendiren ekonomi politikalarının bu süreçte küresel sorunlara karşı dayanıklılık sağladığına işaret eden Baran, salgın nedeniyle Türkiye'nin alternatif bir tedarik merkezi olarak öne çıkmasının, yakın coğrafyalarla daha verimli ilişkiler içine girmesinin ihracata olumlu yansıdığını vurguladı.

"Dar gelirliye konut projesi inşaat sektörüne katkı sağlar"

Bundan sonra ekonominin istihdamı daha çok artıracak şekilde büyümenin sürdürülebilmesine odaklanılması gerektiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele, büyümeyi kalıcı hale getirmek için şart. Önümüzdeki süreçte enflasyonu düşürüp, büyümeyi kalıcı ve sürdürülebilir hale getirerek toplumsal refahı sağlayabiliriz. İhracattaki başarımızı her ne kadar parite etkiliyor olsa da bu süreçte Türkiye, üretimi ve ihracatıyla küresel ekonomide önemli yer edindi. Dışarıda bu ivmeyi sürdürürken içeride de enflasyonla mücadelenin başarılı olması ekonomik hareketliliği artıracaktır. Dar gelirlilere yönelik yeni konut projesinin, uzun süre Türkiye'nin ekonomik büyümesinde lokomotif görev üstlenen inşaat sektörünün sıkıntılı sürecini atlatmasına katkı sağlamasını ve bunun da ekonomik büyümeye yansımasını bekliyoruz."