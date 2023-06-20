ATO Başkanı Baran: Asgari ücret işverenler için de önemli bir rakam

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, net 11 bin 402 TL'ye yükseltilen asgari ücrete ilişkin, 'Asgari ücret rakamı, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle sadece işçiler için değil, işverenler ve hükümetimiz için de önemli bir rakam.' ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, net 11 bin 402 TL'ye yükseltilen asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret rakamı, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle sadece işçiler için değil, işverenler ve hükümetimiz için de önemli bir rakam." ifadesini kullandı.

Yaptığı yazılı açıklamayla asgari ücret artışını değerlendiren Baran, yeni asgari ücretin hem çalışanlara hem de işverenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Baran, yeni asgari ücret belirlenirken fiyat artışlarının genel seviyesinin dikkate alınması ve çalışanların refah seviyesinin korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Asgari ücretin yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya, asgari ücrete sağlanan işveren desteğinin de 400 TL'den 500 TL'ye çıktığını hatırlatan Baran, "Asgari ücret rakamı, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle sadece işçiler için değil, işverenler ve hükümetimiz için de önemli bir rakam. Son dönemde yaşanan enflasyonla mücadele süreci, işçi işveren ayrımı yapmaksızın herkesi etkiledi. İş dünyası çalışanı ve işvereniyle bir bütün. Fiyat artışlarının genel seviyesi dikkate alınarak çalışanlarının refah seviyesinin korunmasının öncelenmiş olması çok önemli." açıklamasında bulundu.

Baran, karardan memnuniyet duyduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"İstihdam maliyetleri işverenlerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir faktör. Bu aşamada asgari ücret desteğinin devamı çok kıymetli. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinin asgari ücret artış oranı ve genel fiyat seviyesi dikkate alınarak, bütçe imkanları çerçevesinde yeniden değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan yeni kabinenin alacağı önlem ve yapacağı çalışmalarla ekonomide dengeleri en kısa sürede yerine oturtacağına ve fiyat dengesizliklerinin de en kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyoruz."