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ATO Başkanı Baran: "Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz"

ATO Başkanı Baran:
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz" dedi.

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TD IHK) "TOGG ve Trendyol desteğiyle Kars'tan Edirne'ye" adlı roadshowu kapsamında, Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleştirdiği, "Türk Şirketleri için Almanya'da Yatırım ve Şirketleşme Fırsatları" toplantısı, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantı'nın açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Almanya arasında, ekonomik, siyasi ve sosyal boyutları olan, köklü geçmişe sahip ve çok yönlü ilişkiler bulunduğunu anlattı. 50 milyar doları aşan ticaret hacmiyle Türkiye ve Almanya'nın önemli ticaret ortağı olduğunu kaydeden Baran, "Avrupa Birliği'nin lokomotifi, dünyanın da üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya ile 50 milyar doları aşan ticaretimiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier, ikili ticaret hacmini 60 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefini önümüze koymuştu, bu hedef için çalışıyoruz" dedi.

Almanya'da 100 bin Türk işletmesi

Doğrudan yatırım alanında da Almanya ile güçlü bağların bulunduğunu anlatan Baran, "Ülkemizde 8 bini aşkın Alman sermayeli şirket faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya'daki Türk işletmelerinin sayısı ise 100 bin civarında. Söz konusu işletmeler, 50 milyar avrodan fazla ciro oluştururken, yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam imkanı sağlıyor. Gerek Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımları, gerekse Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin taşıyıcı sütununu oluşturuyor" diye konuştu

Vize sıkıntıları ticarete engel

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ve ilişkilerinde Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutum içinde bulunduğunu hatırlatan Baran, "Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutumu bizim için kıymetli. Bu desteğin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında devam etmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri güçlendirerek, önümüzdeki dönemin zorluklarına hazırlamak açısından önemli bir adım. Ayrıca yine, vize serbestisi de kritik bir konu. Ticareti, yatırımı sürdürebilmek için karşılıklı görüşmeyi başarabilmek gerekiyor. Vize konusunda yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin ticaretinin önünde ciddi engel oluşturuyor. Yeşil Mutabakat konusu da, karşılıklı ekonomileri etkileyecek, ancak uyum süreci arttığında küresel düzeyde fayda sağlayacak, bu nedenle de desteklenmesi öncelikli konular arasında yer alıyor" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemli boyutunu Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların şekillendirdiğini kaydeden Baran, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın da, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir aktörü olduğunu söyledi. Baran, konuşmasında Almanya'da yatırım yapma ve şirket kurma prosedürlerinin aktarıldığı toplantının önemine de dikkat çekti.

Açılış konuşmasının ardından TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu ile Trendyol Ankara Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi İlkcan Soluk birer sunum gerçekleştirdi.

Programın devamında TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu ile TD-IHK Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Müşavir Süreyya İnal, Teşvikler Uzmanı Kemal Güner ve Av. Dr. Martin Manzel'in katılımı ile Almanya'ya yatırım yapma süreçleri, şirket kurma prosedürleri, vergi yükümlülükleri ve teşvik imkanları, şirket devralma, ihracat destekleri ve nitelikli işgücü göçü ana başlıklarını kapsayan bir panel düzenlendi.

Toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, TD-IHK Genel Sekreter Yardımcısı Sevgi Kalaycı, Alman iş insanları ve çok sayıda ATO üyesi yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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