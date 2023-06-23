ATO Başkan Yardımcısı İsrail'deki Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları Zirvesi'ne Katılacak

Ankara Ticaret Odası (ATO), İsrail'in su teknolojilerini sektörle buluşturacağı, ticari işbirliklerini artırmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen zirveye katılacak.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Tel Aviv şehrinde 26-29 Haziran'da gerçekleştirilecek "Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023 Zirvesi"ne Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da iştirak edecek. Yılmaz, "Kuraklığa Direnç-Değişen İklimde Riskler ve Fırsatlar" oturumunda konuşmacı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, iklim değişikliği krizinin sel ve kuraklığı artırdığını, bunun da temiz suya erişim sorunu getirdiğini bildirdi.

Temiz içme suyuna erişimin herkes için bir hak olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İklim değiştikçe, sel ve kuraklığı daha fazla yaşıyoruz. Bu durum suya erişim sorununu da beraberinde getiriyor. Oysa su, tüm insanlık için bir 'hak' ve bu hak ne yazık ki bilinçsiz tüketim ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanılmayışı nedeniyle ya kuruyarak ya da küresel ısınmayla buharlaşarak elimizden kayıp gidiyor. Yerküremizin verdiği kırmızı alarmı bir an önce duymalı ve insanlık olarak iklimle mücadele konusunda harekete geçmeliyiz. Sürdürülebilir su yönetimi ve su arıtmayla ilgili geliştirilen teknolojilerin tüm insanlığın kullanımına sunulması gerekiyor. Teknolojiyi yaymazsak tüm dünyanın suyunu bulandırırız. Yıllardan bu yana dünya savaşının su yüzünden çıkacağı söyleniyor. Teknoloji ve bilgiyi paylaşarak suyu bir savaş değil, dünyanın barış ve huzuruna hizmet eden bir araç olarak kullanmalıyız."

İsrail'deki zirve, su teknolojilerini uluslararası su endüstrisi liderleriyle buluşturarak, ticari işbirliklerini artırmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla düzenleniyor.