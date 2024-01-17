ATO 2024'te Ankara'nın tarihi ve kültürel 101 destinasyonunu tanıtacak

ANKARA - Ankara Ticaret Odası (ATO), bu yıl için Ankara'nın doğal, tarihi ve kültürel 101 destinasyonunu tanıtacak.

ATO, başkentin sahip olduğu değerler konusunda farkındalık oluşturarak, tanıtım ve turizmine destek olmak amacıyla Cumhuriyet'in 101. yılına girdiği 2024 yılı için başkent Ankara'nın doğal, tarihi ve kültürel 101 destinasyonunu ATONET Mobil Uygulaması ile tanıtacak.