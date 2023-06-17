ATO 100. yıl kutlamaları başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, odanın 100 yıllık tarihinde reel sektörün sesi olma görevini üstlendiğini ve iktisadi gelişime öncülük ettiğini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın kuruluşunun 100'üncü yıl kutlama programlarından ilki Baran ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı.

Ziyarette Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Baran, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Baran, deftere şunları yazdı:

"ATO'muz, ahilik değerleriyle harmanladığımız 100 yıllık birikim ve tecrübemizle, alın terimize akıl terimizi ekleyerek, bilimi, teknolojiyi, yenilikleri kucaklayarak geleceğe taşıma kararlılığındayız."

Anıtkabir programının ardından ATO heyeti 100'üncü yıla özel meclis toplantısını 2. Meclis Binası'nda gerçekleştirdi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet kurulurken devletin idare merkezi olarak konumlanan Ankara'nın, bir dünya metropolü olarak sanayi ve ticarete damgasını vurduğunu bildirdi.

Dün olduğu gibi bugün de ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirerek koruyacaklarını vurgulayan Baran, "Neferlik görevimize ikinci yüzyılımızda da devam edeceğiz. Üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO'nun 100 yıllık tarihinde reel sektörün sesi olma görevini üstlendiğini ve iktisadi gelişime öncülük ettiğini belirtti.

Türkiye'nin tam ortasında, Pekin'den Londra'ya uzanan Demir İpek Yolu üzerinde yer alan Ankara'nın, kara, demir ve hava yolu taşımacılığında önemli bir merkez olması hedefiyle çalışacaklarına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Eskişehir, İstanbul, Konya, Sivas hatlarıyla hızlı trenin merkezi olan başkentimizin, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı vasfını sürdürmesi için yurt dışı uçuşlar konusunu gündemimizden düşürmeyeceğiz. Entegre yapısıyla Türkiye'nin tek örneği olan lojistik üssünün bulunduğu şehrimizin, ulusal ve uluslararası düzeyde bir lojistik merkezi olması için çalışacağız. Yerli ve milli üretimi, katma değerli üretimi, markalaşmayı destekleyeceğiz. Şehrimizden çıkan markaların ve coğrafi işaretli ürünlerimizin dünya pazarlarında yer almasını sağlayacağız. Eğitimler ve desteklerimizle e-ticaret ve e-ihracatın gelişimine katkı sağlayarak, Ankara'mızın ticaret ve ihracatta gelişimini hızlandıracağız. Üniversitelerle yakın çalışmalar yürüterek, reel sektör-üniversite işbirliğini geliştirerek, yeni fikirler ve projeler üreteceğiz."

Baran, çağın gereklerine uygun biçimde bilim ve teknolojinin gelişimini takip edip, yapay zeka gibi teknolojilerin ticareti geliştirmesine, girişim ekosistemini zenginleştirmesine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Ankara'yı yaratıcı endüstrilerin merkezi haline getireceklerini belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın ve genç girişimciliğini destekleyeceğiz. Su ve toprağın kıymetini bilerek, iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak, yeşil dönüşüme ve döngüsel ekonomiye destek vereceğiz. Üyelerimiz ve sektörlerimizle sürekli istişare halinde olarak, gelişimlerini destekleyip, önlerindeki engelleri kaldıracak faaliyetler yürüterek Ankara'nın iş dünyasının sesi olmasını sağlayacağız. Yüzyıllık geleneğimizden aldığımız cesaret ve ilhamla ikinci yüzyılımıza bir iz bırakacağız. Esareti değil cesareti seçen ecdadımızın emanetine aynı cesaretle sahip çıkacağız. Başkent sorumluluğuyla sürdürdüğümüz çalışmalarla Ankara'yı ticaretin kalbi haline getireceğiz."

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