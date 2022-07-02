Atmaca füzesi karadan test edildi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca füzesinin karadan test edildiğini belirterek, "Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca füzesinin karadan test edildiğini belirterek, "Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesine ilişkin paylaşım yaptı. Roketsan'ın " Mavi Vatan'ın çelik kılıcı satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca, ilk defa mobil kara aracından koordinata güdüm yeteneği başarıyla test edildi." paylaşımını hesabına taşıyan Demir, "SOM-Atmaca-Çakır seyir füzelerimiz yola devam ederken, karadan denize uçmaya karar verdi Atmaca… Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi İsmail Demir Mavi Vatan Roketsan Twitter Ekonomi Haberler

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