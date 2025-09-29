ATM'de onay tuşuna basmayı unutunca 21 bin liradan oldu

İstanbul Avcılar'da yaşanan olay, ATM kullanırken yapılan küçük bir ihmalin ne kadar büyük bir kayba yol açabileceğini ortaya koydu.

Onay Tuşuna Basmayı Unuttu, 21 Bin TL Gitti

Kirasını yatırmak isteyen Ali Sevim ve arkadaşları, ATM'ye para yatırırken en kritik adımı atladı. Parayı hazneye yerleştiren grup, işlemi tamamlamak için onay tuşuna basmadan uzaklaştı. Birkaç saniye sonra yoldan geçen biri, cihazın sesini fark etti ve haznede duran 21 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı.

"Paramızı Bankaya Bıraktık Sandık"

Mağdurlar, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"200 lirayı yanımıza aldık, 20 bin 800 TL'yi bankaya bıraktık diye düşündük. Ama aslında işlem bitmemişti. ATM'nin sesi üzerine oradan geçen biri parayı görüp cebine koydu."

Hesapta Para Görülmeyince Gerçek Anlaşıldı

Arkadaş grubu, evlerine döndükten sonra mobil uygulamadan kontrol ettiklerinde hesaplarında hiçbir para olmadığını fark etti. Tekrar ATM'ye gittiklerinde paranın çoktan alınmış olduğunu öğrendiler.

Kameralar O Anı Ortaya Çıkardı

Pes etmeyen Ali Sevim ve arkadaşları, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek parayı alan kişiyi kısa sürede buldu. Böylece büyük bir kayıptan dönmüş oldular.

Uzmanlardan Kritik Uyarı: "İşlem Tamamlandı Demeden Ayrılmayın"

Uzmanlar, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için ATM'de para yatırma ya da çekme sırasında mutlaka ekrandaki "işlem tamamlandı" ibaresinin görülmesini beklemek gerektiğini vurguluyor.