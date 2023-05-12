Atış Motorsports, AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayağında takımlar birincisi oldu

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayağı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirildi.

Atış Şirketler Grubundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Motosporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, antrenman çıkışlarının ardından ilçe meydanındaki start seremonisi ile başladı.

Atış Motorsports takımı 5 farklı kategori üzerinden koşulan Tırmanma Şampiyonasının 3 kategorisinde 5 pilot ile mücadele verdi.

İlçede 6,18 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Kategori 1'de Atış Motorsports'tan Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu birinciliği, Kategori 2'de Atış Motorsports'tan Renault Clio Rally5 ile Tuncer Sancaklı ikinciliği ve Engin Apaydın da üçüncülüğü elde etti.

Kategori 3'te Atış Motorsports adına Ford Fiesta Rally4 ile yarışan Burak Başlık ikinciliği, aynı takımdan Honda Civic Type-R ile Murat Soyçopur üçüncülüğü kazandı.

Takımlar birinciliğini de Atış Motorsports'un elde ettiği yarışın mahalli klasmanda ise Kategori 1'de Özgür Şenyüz, Kategori 2'de Şevket Çınar, Kategori 3'te Murat Soyçopur, Kategori 4'te And Sunman ve Kategori 5'te de Ertekin Tekneci birincilikleri paylaşan sporcular oldu.

Yarışı değerlendiren Atış MotorSport Takım Direktörü Burak Başlık, 5 ekiple katıldıkları yarışta tüm pilotların finişi görmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Klasmanda takımlar birinciliğini almalarının çok değerli olduğunu belirten Başlık, "Şimdi sırada sabırsızlıkla beklediğimiz, 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası var. Takımımız sezona 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Yeşil Bursa Rallisi ve 27-28 Mayıs'ta Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı ile devam edecek." ifadesine yer verildi.