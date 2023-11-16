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Atina'da Taksiciler Yeni Vergi Yasasını Protesto Etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, hükümetin hazırlığını yaptığı yeni vergi yasasını protesto etmek üzere iş bırakma eylemi düzenledi. Taksiciler, yeni düzenlemeyle ödeyecekleri vergi oranlarının artacağını ve kar oranlarının düşeceğini kaydetti.