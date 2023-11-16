Atina'da Taksiciler Yeni Vergi Yasasını Protesto Etti
Ekonomi Haberleri
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, hükümetin hazırlığını yaptığı yeni vergi yasasını protesto etmek üzere iş bırakma eylemi düzenledi. Taksiciler, yeni düzenlemeyle ödeyecekleri vergi oranlarının artacağını ve kar oranlarının düşeceğini kaydetti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, hükümetin hazırlığını yaptığı yeni vergi yasasını protesto etmek üzere iş bırakma eylemi düzenledi.
Taksiciler, yerel saatle 09.00'dan 16.00'ya kadar iş bıraktı.
Atina Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan iş bırakma eyleminde, hükümetin serbest meslek sahiplerinin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hazırladığı yeni yasal düzenleme protesto edildi.
Taksiciler, yeni düzenlemeyle ödeyecekleri vergi oranlarının artacağını ve kar oranlarının düşeceğini kaydetti.
SATA, 22 Kasım için de 24 saatlik grev çağrısı yaptı.