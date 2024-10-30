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Atıl Araziyi Ejder Meyvesi İle Değerlendirdi

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Adana'nın Kozan ilçesinde oto yedek parçası ustası Mesut Mutlu, Mersin ve Antalya'da gördüğü ejder meyvesini atıl arazisinde üretmeye başladı. 2 yıl içinde 1 ton hasat yaparak ekonomiye katkıda bulunan Mutlu, yoğun talep üzerine üretimini artırıyor.

Mersin ve Antalya'da tadına baktı, atıl arazide ejder meyvesi üretmeye başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde oto yedek parçası ustası Mersin ve Antalya'da tadına baktığı ejder meyvesini boş arazisine diken üretici 2 yılda 1 ton üretim yaparak ekonomiye katkı yaptı.

İlçede oto yedek parçası ustalığı yapan Mesut Mutlu, Mersin ve Antalya'ya gittiğinde burada ejder meyvesi üretildiğini gördü. Mutlu, bundan esinlenerek Kozan'daki boş arazisine ejder meyvesi fidesi dikti. Mutlu, herkesin tepki göstermesine rağmen, 2 yılda bir ton meyve hasat etti. 1 dönüm boş araziyi ekonomiye kazandıran Mutlu, şimdi taleplere yetişmeye çalışıyor.

Mutlu, "Ailemle birlikte boş bir tarla almıştım. Burası atıl boş araziydi. Şimdi ejder meyvesi üretiyorum. 2 yıl önce ekim yaptım ama verimi çok güzel. Mersin ve Antalya da tadına baktım. 'Burada olmaz' dediler. 'Ne gerek var' dediler. Denemek için ektim. Rabbime şükür fazlası ile verdi. Şuan 1 ton ürün aldım. 20 günde bir hasat ediyorum. Kilosu 150-200 TL arasında satılıyor. İlaçsız bir üretim yaptım ve buradan gelip alıyorlar. Yoğun bir talep var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Ekonomi
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