Atık plastikten ürettikleri çöp torbasını ihraç ediyorlar

Adana'daki geri dönüşüm tesisi, atık plastikten ürettiği çöp torbalarının tamamını ihraç ediyor.

4K Plastik Ambalaj ve Turizm Limited Şirketinin sahibi Gökhan Fettahlıoğlu, AA muhabirine, üniversite eğitiminin ardından yaptığı yurt dışı seyahatlerinde sokaklardaki çöp kutularının içinde torba olduğunu gördüğünü, o dönemde bu ülkelerde çöp torbasına talep olabileceği düşüncesinin aklına yerleştiğini anlattı.

Yurt dışında sektördeki yetkililerle görüştüğünde kendisine sürekli "çöp torbası talebi" olduğunu söylediklerini ifade eden Fettahlıoğlu, Türkiye'ye döndüğünde 2006'da ambalaj ve geri dönüşüm alanında firmalarını kurduklarını, organize sanayi bölgesinde faaliyete geçtiklerini söyledi.

Fettahlıoğlu, "Tüm ürünümüzü yurt dışına ihraç ediyoruz. Çıkan ürünlerin hepsi Avrupa ülkelerine, Birleşik Krallığa, İsrail'e, İspanya ve birkaç ülkeye gidiyor. Şu an şu saate kadar tamamen ihracat odaklı olduk." dedi.

Yılda yaklaşık 7 bin 200 ton çöp torbası imal ettiklerini bildiren Fettahlıoğlu, yıllık yaklaşık 10 milyon dolar değerinde ihracat yaptıklarını aktardı.

Çoğunluğu yurt dışından ithal ediliyor

Çöp torbalarını kullanılmış plastik ambalajdan elde ettiklerini, ürettikleri torbanın rengine göre gelen malzemeyi ayırdıklarını kaydeden Fettahlıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kullanılmış plastik ambalajları kırma, yıkama ve ham maddeye çevirdikten sonra tekrar işlemden geçirip çöp torbası haline getirip nihai ürüne ulaşıyoruz. Şu anki iç piyasadaki toplama ve ayrıştırıcı arkadaşlarımızın stoklarındaki ve topladıkları ürünler ben ve benim gibi arkadaşların taleplerine yetişememektedir. Bu bizim için sıkıntı. Bu sebeple de kullanılmış plastik ambalajları iç piyasadan yaklaşık yüzde 20 temin edebiliyorsak yüzde 80 yurt dışından ithal ediyoruz."

Fettahlıoğlu, yurt dışından getirdikleri malzemenin çöp değil, ambalaj atığı olduğunu dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı son düzenlemelerle yurt dışından kimyasal madde bulaşıklı kullanılmış plastik ambalaj ithalatının önüne geçildiğini belirten Fettahlıoğlu, "Bu da bizim gibi çalışan firmalar için başarılı bir adım oldu." dedi.