Atık kağıtlardan yapılan ürünler kadınların ev ekonomisine katkı sağlıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde belediye ve halk eğitim merkezi tarafından açılan kurslara katılan kadınlar atık kağıtlardan sepet, süs ve hediyelik eşya yaparak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Kadınlar yaptıkları sanat ürünlerini satarak ev ekonomisine de destek veriyor.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kadınlar atık kağıtlardan ekmeklik, gül ve lavanta sepeti, piknik sepeti, dolap içi düzenleyici sepet, hediyelik eşya yapıp satarak kazanç elde ediyor. Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslara katılan kadın kursiyerler, atık kağıttan sepet, süs ve hediyelik eşya yaparak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Kadınlar yaptıkları sanat ürünlerini satarak ev ekonomisine de destek veriyor. Kursa katılanlar farklı ürünlerle dokuma, örgü gibi el sanatlarını yapıyor.

Eğirdir Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici Demet Kandemir, Geri dönüşüm projesi 5 yıl önce başladı. Kadınlar kursta öğrenip yaptıklarını satarak kazanç elde ediyor. Kursla kadınlarımız kazanıyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz dedi. Kursu ziyaret eden Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca ise Kadın kursiyerlerimizin katıldığı kursta atıkların sanata dönüştüğünü düşünüyoruz. Ürünlerin her birinde ayrı el emeği var. Daha önce insan hayatına dokunmuş belli bir görev ifa etmiş, kullanılmış ürünlerin çöp vasfı kazanmadan işe yaramasını görmek, çok güzel diye konuştu. (DHA)