ATEZ Yazılım'dan Karbon Yönetimi İçin Entegre Platform

ATEZ Yazılım Teknolojileri, Avrupa Birliği'nin Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında, Sustrack ve EUCarbonMarkets işbirliğinde uçtan uca karbon yönetimi sağlayan bütünleşik platform geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATEZ'in Greenpulse teknolojisiyle güçlendirilen bu platform, karbon verisi toplama, yasal raporlama ve karbon piyasası işlemlerini tek sistemde birleştirerek uluslararası ticarette karbon yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sustrack ile sağlanan veri doğrulama özelliği sayesinde, üretici ve tedarikçiler kaynakta topladıkları ürün bazlı karbon emisyon verilerini Greenpulse'a aktarabiliyor. Platform bu verileri ithalat beyannamesi ile entegre ederek Avrupa Birliği CBAM kurallarına uygun karbondioksit emisyon değerlerini hesaplıyor ve raporluyor.

Uyumdan karbon piyasasında stratejik avantaja

Greenpulse yalnızca raporlama süreçlerini değil, aynı zamanda EUCarbonMarkets üzerinden karbon kredisi alımı, riskten korunma ve maliyet optimizasyonu gibi işlemleri de içeriyor. Bu sayede CBAM uyumu, stratejik bir fırsat alanı haline geliyor.

AB Emisyon Ticaret Sistemi'ne (EU ETS) paralel olarak şekillenecek CBAM sertifika fiyatları henüz belirlenmemiş olsa da, platform kullanıcılarına gelecekteki mali yükümlülüklerini önceden fiyat dalgalanmalarına karşı güvence altına alma imkanı sunuluyor.

AB'nin yeni düzenlemesi, ithal edilen ürünlerin üretiminde oluşan karbon salınımını fiyatlandırarak ticaret süreçlerinde yeni yükümlülükler getiriyor. ATEZ'in platformunu erkenden kullanan işletmeler doğru emisyon raporlaması, maliyet yönetimi ve karbon piyasasına hızlı erişim avantajı elde edebilecek.

Verileri doğruluyor ve izlenebilir hale getiriyor

Platformun temel bileşenlerini emisyon ölçümü ve veri yönetimi, otomatik CBAM raporlaması ve karbon piyasası entegrasyonu oluşturuyor. Buna göre, Sustrack üretici ve tedarikçilerden gelen ürün bazlı karbon emisyon verilerini standartlaştırarak doğruluyor ve izlenebilir hale getiriyor.

Greenpulse, ihracat süreçlerinde oluşturulan ithalat beyannamesi verilerini doğru ve eksiksiz karbon raporlarına dönüştürerek süreci otomatikleştiriyor.

EUCarbonMarkets bağlantısı ise anlık EUA fiyat takibi, karbon kredisi tedariki ve maliyet riskinden korunma olanağı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATEZ Üst Yöneticisi (CEO) Kenan Güler, bu işbirliğinin karbon uyumunu hem sorunsuz hem de stratejik bir hale getirdiğini belirtti.

Güler, "Doğrulanmış emisyon verisi, otomatik raporlama ve karbon piyasasına doğrudan erişimi tek platformda birleştirerek işletmelerin sadece yasal gereklilikleri karşılamasına değil, rekabet avantajı kazanmasına da olanak sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.