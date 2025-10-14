Atelier Rebul, 130. Yılını Londra'daki Yeni Mağazasıyla Kutladı

Atelier Rebul, 130. kuruluş yıl dönümünü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Marylebone semtinde açtığı yeni mağazayla kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 1895'te kurulan marka, bugün 3 kıtada, 21 ülkede ve 1000'in üzerinde satış noktasında faaliyet gösteriyor. Londra'daki Marylebone semtinde açılan yeni mağaza, markanın uluslararası büyümesinde önemli bir adım oldu.

Küresel yolculuğuna 2017'de Belçika'daki ilk mağazasıyla başlayan marka, Benelux bölgesinde 500'ü aşkın satış noktasında, Slovenya'da üç mağazada, Hırvatistan'daki zincir mağazalarda ve Doğu Avrupa'da 25'ten fazla lokasyonda faaliyet gösteriyor.

Asya Pasifik bölgesinde Çin'in önde gelen çevrim içi platformları Tmall, Red & Tiktok (Duoyin), Kuaishou ve VIP Shop üzerinden satış yapan marka, 2022'de Türkiye'den Çin'e en yüksek kozmetik ihracatını gerçekleştirdi. Şirket, 2023'te ise Tmall Global Award'da koku kategorisinde "Yılın Lideri" ödülünü aldı.

Ortadoğu ve Afrika'da Körfez İş Birliği Konseyi üyesi beş ülkenin yanı sıra Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazası aracılığıyla hizmet veren Atelier Rebul, Katar ve Bahreyn'de üç, Kuveyt'te beş, Ürdün'de iki, Umman'da da bir mağazada faaliyet gösteriyor.

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden Azerbaycan'da 3 mağazası bulunan Atelier Rebul'ün ürünleri Rusya'da 246 Rive Gauche, Gürcistan'da Lutecia zincir mağazalarında bulunuyor.

Atelier Rebul'ün Londra'daki yeni durağı, markanın bugüne dek biriktirdiği bilgi, formülasyon ve zarafetin modern dünyaya açılan yeni bir kapısı olarak öne çıkıyor.

Açılışla hayata geçirilen konsept mağaza, yalnızca Londra ile sınırlı kalmıyor. Atelier Rebul, Dubai'deki yeni mağazası ve Bloomingdale's içindeki özel sunum alanıyla da global çapta yeni kitlelerle buluşuyor.