ATB eylül ayı meclisi toplandı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Eylül ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi yapıldı. Meclis Başkanı Ekinci, acısıyla ve tatlısıyla bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, Borsa meclisine, yönetim kuruluna, meslek komitelerine, kurullarına, personele hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yönetimin bir aylık çalışması hakkında üyelerin bilgilendirildiği Meclis'te, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, üyelere "54'üncü ve bu dönemin son Meclis toplantımıza hoş geldiniz" diye seslenirken, Borsa'nın 2018-2022 dönemindeki çalışmalarını anlattı. Çandır, "Sürdürülebilirliği, takip edilebilirliği, hesap verebilirliği ve ortak hareket etme kültürünü kendisine ilke edinen Borsamız 2018-2022 dönemindeki çalışmalarını da bu çerçevede tamamlamaktadır" dedi. Yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komiteleri üyeleriyle başta tarım sektörü olmak üzere Antalya'nın, bölgenin ve ülkenin gündemindeki konulara hassasiyetle yaklaştıklarını, sorunların çözümü için çaba sarf ettiklerini anlatan Çandır, "Bu dönemde birlikte görev yaptığım sizlere ve tüm organ üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Virüsün gölgesinde geçti

2018-2022 dönemini Borsa tarihinde geçirilen en zor dönemlerden biri olduğunu söyleyen Çandır, etkisi halen devam eden Koronavirüsün bir çok insanın vefatına ve sağlık sorunları yaşamasına neden olduğunu hatırlattı. Çandır, "Bu dönemde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Tüm insanlığı eve hapseden Koronavirüsün sadece halk sağlığı açısından değil ekonomide de ciddi sorunlara neden olduğunu belirten Çandır, "Günlük hayatın ve ekonominin yavaş seyretmek zorunda olduğu bir dönem yaşadık. Allah, o günleri bizlere bir daha yaşatmasın" dedi.

İnsanlığın yaşadığı zor dönemde sağlık ve tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Çandır, tarımın stratejik sektör olduğu, özel önem verilmesi ve desteklenmesi gerektiğini Koronavirüs döneminde herkesin anladığını söyledi. Çandır, virüsün en şiddetli seyrettiği dönemde dahi çalışmaktan kaçınmayan sağlık ve tarım çalışanlarına, üreten, üretilen ürünleri işleyen, ticaretini yapan, tüketicilere ulaştıran ve tüm bu aşamalarda görev alan kişi ve kuruluş ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ortak akılla hareket ettik

Antalya Ticaret Borsası'nın Koronavirüsü döneminde de ortak akılla hareket ettiğini, salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte meslek komitesi üyeleriyle değerlendirme toplantıları yaptıklarını anımsatan Başkan Ali Çandır, "Üyelerimizle birebir görüşmelerde bulunduk ve anketler uyguladık. Başkanlığını yürüttüğümüz Antalya Tarım Konseyi üyelerinin de görüşlerini alarak raporlar hazırladık. Meslek komitesi üyelerimizden karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerini ve taleplerini gün be gün hızla alıp başta TOBB ve bakanlıklar olmak üzere tüm ilgililerle paylaştık. Yereldeki akut problemlerimizi de başta Valimiz olmak üzere ilgili müdür ve yetkililerle paylaştık. Taleplerimize ilgi gösteren ve çözümü arayan kurumlarımızın yöneticilerine ve çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Devam etmekte olan sorunlarımızın çözüme kavuşması içinse uğraşmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Komitelerimiz atölyemiz

Borsa'nın çalışmalarında meslek komitelerinin önemini vurgulayan Başkan Çandır, "Meslek komitelerimiz yalnızca Koronavirüs döneminde değil her daim çalışmalarımıza yön veren Borsamızın atölyesi olmuştur" dedi. 2018 yılı Nisan yılından bu yana kadar 10'u müşterek, 227 meslek komitesi toplantısı gerçekleştirdiklerini, toplam 507 karar aldıklarını, alınan kararları başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ilgili bakanlıklara, valiliğe, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini söyleyen Çandır, ilettikleri konuların da takipçisi olduklarını kaydetti. Çandır, "Bu konuda gerek üyelerimizden gerek meslek komitelerimizden gelen toplam 40 adet sorunla ilgili yazılı başvuruda bulunduk ve çözüm önerilerimizle taleplerimizi ilettik. Bunlardan 9 adetini çözüme kavuştururken 11 adetiyle ilgili kısmi çözüm elde ettik. Kalan 20 adetinin takipçisi olmaya devam etmekteyiz" diye konuştu.

Sorunların takipçisiyiz

Rusya Federasyonu kotaları, iklim koşullarında kaynaklanan tarımsal zararları, ormanda odun dışı hasatla ilgili sorunları, su kullanımı sorunları, örtüaltı ve haldeki donanımla ilgili güvenlik sorunları ile haldeki trafik sorunları gibi konularda çözümlere ulaştıklarını, lisanslı depoculuk, vergi muafiyetleri, enerji maliyetleri ve uygun koşullu krediye erişim gibi konularda yaptıkları başvurulara henüz tatminkar cevap alamadıklarını anlatan Çandır, "Tüm üyelerimizi genel olarak yakından ilgilendiren bu ve benzeri konulardaki taleplerimizi her aşamada takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Projelerle geçti

Çandır, yürüttükleri projelerle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Yöresel Ürünler Projesi bünyesinde Korkuteli Karyağdı Armudu ve Antalya Tavşan Yüreği Zeytini'ne coğrafi işaret aldıklarını, YÖREX'i koronavirüs nedeniyle 10. ve 11. kez düzenlediklerini, Antalya Tarım Konseyi liderliğinde yerel yönetimler ve oda borsalarla 25. Hasyurt Tarım Fuarı'nı tekrar başlattıklarını, Zeytinpark'ın korunmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi ile protokoller imzaladıklarını anlatan Çandır, canlı hayvan borsasının ikinci etabını projelerini tamamladıklarını, maliyetlerin stabil hale gelmesiyle projeyi önümüzdeki dönemde tamamlayacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolle Antalya hallerinde işlem gören yaş meyve sebze miktar ve fiyatlarını içeren "Antalya Yaş Meyve Sebze Endeksi" ile "Antalya Domates Endeksi" hazırlayarak her ay kamuoyu paylaştıklarını, Nefes Kredisi'ni 8 kez üyelerin kullanımına sunarak zor dönemde üyelerinin yanında durduklarını, Antalya İli Geleneksel ve Yöresel Tarım Ürünleri İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesini tamamladıklarını kaydeden Çandır, Yaş Sebze İhracatın Geliştirilmesi URGE Projesi ile Kesme Çiçek İhracatın Geliştirilmesi URGE Projesi'ne başladıklarını belirtti.

Kurumsal bellek önemli

Kurumsal belleğe önem verdiklerinin altını çizen Çandır, Borsa'nın 100 yıllık serüvenini konu alan 100. Yıl Belgesel Filmi'ni ve 100. Yıl kitabını hazırladıklarını anımsattı. Çandır, "Borsamızın 100. Yılını kutlamak da sizlerle birlikte bize nasip oldu" dedi. Borsa'nın web sayfasını çağın gerekliliklerine uygun hale getirerek, online işlemler bölümlerini geliştirdiklerini kaydeden Çandır, Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Tarımsal Ticaret Portalı yazılımları yaparak üyelerin ve tarım sektörünün hizmetine sunduklarını söyledi.

Başkan Çandır, Borsa'nın liderliğinde Antalya Tarım Konseyi, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Tarım ve Gıda Örgütü, yerel yönetimler, oda ve borsalar, basın yayın organları ve pek çok kurum ve kuruluş ile işbirliği yaparak, finansman, istihdam, kuraklık, iklim değişikliği, çevre, biyoçeşitlilik, göç, tarım toprakları, sosyal güvenlik, coğrafi işaret, tarım ve ekonomi konulu değerlendirme, diyalog güçlendirme, bölgesel istişare, çalışma, işbirliği, sektörel analiz toplantıları ve uluslararası çalıştaylar düzenlediklerini anlattı Çandır, "Sorunların ve çözüm önerilerinin bu toplantılarda ilgilileriyle paylaşılmasını sağlarken toplantı sonu raporlarıyla taleplerimizi ilettik ve takipçisi olduk" dedi.

Birleştirilmiş meslek komitesi toplantılarına konuk davet ederek, üyelerin sorunlarını doğrudan ilettiklerini ve çözüm aradıklarını belirten Çandır, tarım, iklim ve ekonomi konulu tarım sohbetleri düzenlediklerini anımsattı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalayarak, zeytin, peynir, süt, tıbbi ve aromatik bitkiler gibi pek çok konuda online eğitim programları düzenlediklerini, üyelerin, sektörümüzün ve tarıma ilgi duyan kamuoyunun ilgisine sunduklarını belirten Çandır, ilginin yoğun olduğu eğitimlerin 1 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştığını söyledi.

Ali Çandır, uluslararası ve ulusal pek çok kişi ve heyeti Borsa'da ağırlayarak ülkeler ve kentler arası tarımsal işbirliği imkanlarına zemin aradıklarını söylerken, iş insanlarını yatırım için Antalya'ya davet ettiklerini kaydetti. Çandır, "Üyelerimizin network kurmalarını sağladık. Üyelerimizin başka illerde düzenlenen fuar ve etkinlikleri ziyaretini teşvik ettik. Birçok kurum ile işbirliği protokolleri imzalayarak üyelerimize, kentimize, sektörümüze ve hemşerilerimize ilave fayda yaratma için çalıştık. Hazırladığımız kitapları, raporları, sunumları ve çeşitli dokümanları üyelerimizin ve kamuoyunun dikkatine sunduk. Hepsini web sayfamızdan inceleyebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz" dedi.

Üyelere 5 yıldızlı hizmet

"ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi" ve "TSE IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi"ni Akdeniz'de alan ilk Borsa olduklarını anımsatan Çandır, sistemle ilgili yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak belgeleri yenilediklerini belirtti. Çandır, "TOBB Akreditasyon Belgemizi yenileyerek üyelerimize 5 yıldızlı hizmet sunmayı sürdürdük" dedi.

Başkan Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Oda ve Borsa Proje Yarışması"na YÖREX Projesi ile katıldıkları ve 123 proje arasından jüri özel ödülünü aldıklarını hatırlattı. - ANTALYA