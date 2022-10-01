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ATB'de seçim heyecanı

Ekonomi Haberleri

ATB'de seçim heyecanı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), organ seçimlerinin birinci aşaması olan meslek komite üyeliği ve meclis üyeliği seçimi için sandık başına gitti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), organ seçimlerinin birinci aşaması olan meslek komite üyeliği ve meclis üyeliği seçimi için sandık başına gitti.

2022- 2026 yılları arasında faaliyet gösterecek olan meslek komitesi, meclis asil üyeleri ile yedeklerinin belirleneceği seçime tek liste ile girildi. Antalya Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda yapılan seçimde, Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 5 sandık kurulu oluşturuldu.

Seçimde 1. Meslek Komitesi, 2. Meslek Komitesi, 3. Meslek Komitesi, 4. Meslek Komitesi, 5. Meslek Komitesi, 6. Meslek Komitesi, 7. Meslek Komitesi için ayrı sandıklar kuruldu. Sandıktan ismi çıkan komite ve meclis üyeleri, itiraz süresinin ardından görevlerine başlayacak.

Seçimin ikinci turunda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri belirlenecek.

"Borsamıza yakışan bir seçim oldu"

Seçimin hayırlı olması dileyen ATB Başkanı ve tek başkan adayı Ali Çandır, "Antalya Ticaret Borsası, bir asırlık birikimi, geleneğiyle Antalya'nın en köklü kurumları arasında yer alıyor. Seçimlerin ilk turunu borsamıza yakışır şekilde tamamladık. Komite ve meclis üyelerimiz, sorumluluk bilinciyle çalışacaktır. Seçime katılarak demokratik haklarını kullanan üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Muratpaşa Türkiye Antalya Ekonomi Haberler

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