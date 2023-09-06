ATB Başkanı Yavuz, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan tek haneli enflasyon hedefi başta olmak üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat vurgularının, iş dünyasının umudunu yükselttiğini bildirdi.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan tek haneli enflasyon hedefi başta olmak üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat vurgularının, iş dünyasının umudunu yükselttiğini bildirdi.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program değerlendirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Paranın yönünün, her zaman istikrar, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve liyakate doğru olduğuna işaret eden Yavuz, programda yer alan tek haneli enflasyon hedefi başta olmak üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat vurgularının, iş dünyasının umudunu yükselttiğini belirtti.

Yavuz, açıklanan Orta Vadeli Program'ın, ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek şunları kaydetti:

"Bugün geçmekte olduğumuz sıkıntılı dönem bizi birkaç sene daha zorlayacak gibi görünse de tüm ekonomik göstergeler, önümüzdeki dönemlerde iyileşmeye işaret ediyor. Açıklanan OVP, istikrarlı ve bağımsız ekonomi yönetimi, kamu/özel tüm sektörlerde atılacak tasarruf adımlarıyla birlikte, bu sıkıntılı günlerin beklenen süreden de önce aşılacağı inancındayım."