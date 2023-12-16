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Atama kararları

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Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine, Vergi Denetim Kurulu başkan yardımcıları Metin Nicancı, Sedat İçel, Nihat Etik ve Ahmet Yener atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine İsmail Bülbül'ün, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine ise Muhammet Faruk Aykut'un ataması yapıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Haberler

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