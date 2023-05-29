Atakum Belediyesi'nin Halk Yem Evleri'nde üretilen yem miktarı 823 tona ulaştı

Atakum Belediyesi'nin kırsal mahallelerde çiftçilik yapan vatandaşlara destek olmak amacıyla Samsun'a kazandırdığı iki adet Halk Yem Evi'nde üretilen yem miktarı 823 tona ulaştı. Üretim maliyetlerini düşüren Halk Yem Evleri, doğal ürünlerle beslenen hayvanların et ve süt verimini artırarak hayvancılığı destekliyor.

Atakum Belediyesi'nin kırsal mahallelerde çiftçilik yapan vatandaşlara destek olmak amacıyla Samsun'a kazandırdığı iki adet Halk Yem Evi'nde üretilen yem 823 tona ulaştı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin, kentin kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilere destek olmak amacıyla "Köyüm Köylüm" projesi kapsamında kurduğu Halk Yem Evleri'nde üretilen yem miktarı 823 tona ulaştı. İlki 2020 yılında Taflan'da ikincisi ise 2022 yılında Alanlı'da faaliyete geçen Halk Yem Evleri'nde kırılan yemler sayesinde bölgede hayvancılığa destek sağlandı.

ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞTÜ

Dövizdeki artışa bağlı olarak yem maliyetlerinin her geçen gün yükseldiği hayvan besiciliğini ekonomik olarak destekleyen Halk Yem Evleri, geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürdü. Fabrikasyon yemler yerine doğal ürünlerle beslenen hayvanların ise et ve süt veriminin artmasına doğrudan destek olundu. Tesislerde ücretsiz olarak yem kırma işlemini yapan yüzlerce üretici Halk Yem Evleri'nden faydalandı.