Atakum Belediyesi'nden, Belediye Emekçilerine Bayram Öncesi Promosyon

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye emekçilerine bayram öncesinde promosyon verileceğini duyurdu. Başkan Deveci, "Çalışanlarımız için bir döneme mahsus olmak üzere 4 bin 750 TL ek kazanç elde ettik. Bayram öncesinde çalışanlarımızın hesaplarına promosyon yatırılacak" dedi.

Belediye çalışanları artık maaşlarını İş Bankası'ndan alacak. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve İş Bankası Atakum Şubesi Müdürü Koray Gürleyük'ün birlikte imzaladığı sözleşmeyle, her bir belediye çalışanına Kurban Bayramı öncesinde 4 bin 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Başkan Deveci konuyla ilgili şunları söyledi:

"Belediye çalışanları yani daha önce KHK'lı diye adlandırılanlar şimdi Genel-İş Sendikalı, toplu sözleşmeli işçiler oldular. Yani kadrolu işçilerden bir farkları kalmadı. İşçinin hukuki güvencesi toplu sözleşmedir. Şu anda bizim tüm çalışanlarımız toplu sözleşmeliler. Her toplu sözleşme döneminde ücretleri artarak gidiyor. Bugün başka bir sözleşme imzaladık. İşçilerin maaşlarını bir bankaya yatırıyoruz. Bu gelenek haline gelmiş. Bankalara teklifler sunuyoruz ya da bankalar bize teklif sunuyor. En çok promosyon veren bankaya işçilerin maaşlarını her ay yatırıyoruz. Banka da kazanıyor bundan. Bizim yaklaşık 800 çalışanımızın orada hesabı oluyor. Bankanın da ayrıca 800 müşterisi oluyor. Biz de çalışanlarımız için bir döneme mahsus olmak üzere 4 bin 750 TL ek kazanç elde ettik. Bayram öncesinde çalışanlarımızın hesaplarına promosyon yatırılacak. Onlar da bayram öncesinde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacaklar."

İş Bankası Atakum Şubesi Müdürü Koray Gürleyük de sözleşmenin tüm çalışanlar için hayırlı olmasını dileyerek, "Belediyemize ufak bir katkı sağlamış olduğumuzu düşünüyorum. Hem ilçemiz hem de belediyemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bütün müşterilerimize aynı kalitede hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bizim için de iyi oldu, çalışanlar için de iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ANKA / Ekonomi