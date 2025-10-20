Haberler

Ata Tohumlarıyla Sebze Yetiştiren 'Son Sebzeci' Kış Hasadına Başladı

Ata Tohumlarıyla Sebze Yetiştiren 'Son Sebzeci' Kış Hasadına Başladı
Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 yıldır ata tohumlarından sebze yetiştiren Hüseyin Karcı, kışlık ürünlerinin hasadına başladı. Dedelerinden kalan tohumları yaşatmaya kararlı olan Karcı, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 yıldır ata tohumlarından sebze yetiştiren Hüseyin Karcı, kışlık ürünlerinin hasadına başladı. Emcelli Mahallesi'nin 'son sebzecisi' olarak bilinen Karcı, dedelerinden kalan tohumları yaşatmaya ömrü el verdiğince devam edeceğini söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde 25 yıldır ata tohumundan kışlık ve yazlık sebze üretimi yapan çiftçi Hüseyin Karcı, kışlık ürünlerin hasadına başlayarak pazarda satışa sundu.

Emcelli Mahallesi'nde 'son sebzeci' olarak üretimini sürdüren Karcı, ata tohumlarını yaşatmaya kararlı olduğunu belirterek, "Ben 25 yıldır dedelerimizden kalma tohumlarla sebze üretmeye devam ediyorum. Ata tohumu ile üretim yaptığımı bilenler pazarda ürünlerime yoğun ilgi gösteriyor. Ürünler kısa sürede tükeniyor. Yaşım el verdiği sürece üretmeye ve bu tohumları yaşatmaya devam edeceğim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
