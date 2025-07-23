Türkiye-Çin İşbirliği Fırsatları

Ata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) katılarak, Türkiye ile Çin arasında çok taraflı ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde temaslarda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen CISCE fuarına katılan Kurdoğlu, Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin ile bir araya geldi.

Kurdoğlu, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve çip üretimi alanlarında sunduğu avantajları paylaştı.

Türkiye'de gelişmekte olan çip tasarımı ve üretimi, altyapısı, devlet destekli teşvik paketleri, nitelikli iş gücü ve Avrupa-Orta Doğu pazarlarına erişim kolaylığı gibi avantajları aktararak, Nvidia gibi küresel firmalar için cazip bir yatırım ortamı bulunduğunu belirten Kurdoğlu, ayrıca Türkiye'nin veri merkezleri ve CPU üretimi gibi stratejik sektörlerde de doğrudan yatırım için ideal koşullara sahip olduğunu vurguladı.

Çin Komünist Partisi Politbüro Üyesi ve Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in açılış konuşmasını yaptığı resmi törene katılan Kurdoğlu, ardından yeni kurulan ATA Bridge şirketinin Çin ofisinin tanıtımının yapıldığı "pavilyon"u ziyaret etti. Kurdoğlu, burada ATA Bridge yöneticileriyle bir araya gelerek, Türkiye ile Çin arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Açıklamada, fuar kapsamında düzenlenen CCPIT İş Forumu'ndaki "Kararlı ve Sorunsuz Endüstriyel ve Tedarik Zincirlerini Sürdürmek İçin Bağlantı Geliştirmek" başlıklı oturumdaki görüşlerine yer verilen Kurdoğlu, Türkiye'nin Avrasya'da üstlendiği lojistik rolü, gümrük modernizasyonu ve çok modlu bağlantı altyapısına dikkati çekti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle hayata geçirilen ATA Bridge platformunun iki ülke arasında dijital çözümler, hukuki uyum ve ortak üretim alanlarında sunduğu katkıları anlatan Kurdoğlu, sanayi ve tedarik zinciri diyaloğu kurulması, gümrük süreçlerinde dijital uyum sağlanması ve yeşil lojistik için özel sektör çalışma grubu oluşturulması önerilerini sundu.

Kurdoğlu, "Parçalanmanın arttığı bir dönemde, dirençli, kapsayıcı ve çevreci tedarik zincirleri oluşturmak artık teknik değil; stratejik bir zorunluluktur. Türkiye, Çin ve diğer ülkeler arasında iş dünyasının bu ortak vizyona öncülük etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yatırım ortamı anlatıldı

Çin Ticaret Bakanlığı Yatırım Teşvik Bürosu Başkan Yardımcısı Tang Song ile de görüşme yapan Kurdoğlu, Türkiye'deki yatırım ortamı ve yapısal reformlar, iki ülke arasında kurumsal yatırım diyaloğu geliştirilmesiyle ilgili fikirlerini paylaştı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye-Çin yatırım diyaloğunun kurumsallaştırılması, iki ülke arasında sektörel bilgi paylaşımı ve gelecekte ortaklaşa yatırım çalıştaylarının düzenlenmesi gibi konularda somut fikir alışverişinde bulunuldu.

Güney Afrika'yla temaslar

Fuar kapsamında gerçekleştirilen uluslararası temaslar çerçevesinde Kurdoğlu, ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile görüştü. Görüşmede, ATA Holding'in teknoloji yatırımlarını yürüten iştiraki ATP'nin Güney Afrika'daki mevcut faaliyetleri ve bölgedeki işbirliklerini geliştirme vizyonu hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Kurdoğlu, ATP'nin finansal teknolojiler, dijital altyapı sistemleri ve yapay zeka destekli çözümler geliştirme konusundaki yetkinliğine dikkati çekerek, şirketin Çin başta olmak üzere farklı pazarlarda yürüttüğü projelerle veri güvenliği ve operasyonel verimlilik alanlarında öne çıktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile ise Türk firmalarının teknolojik yetkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Afrika ile Türkiye arasında dijital altyapı ve inovasyon odaklı işbirliklerinin artırılmasının memnuniyet verici olacağını belirtti.

Türkiye-Çin İş Konferansı İstanbul'da düzenlenecek

Korhan Kurdoğlu'nun, bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü temasların önemli bir ayağını da bu yıl İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Çin İş Konferansı (TCBC) oluşturuyor.Kurdoğlu'nun fikir önderliğinde düzenlenecek Türkiye-Çin İş Konferansı'nın (TCBC) DEİK, CCPIT ve TÜSİAD iş birliğiyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

Fuar kapsamında Çin medyasına da değerlendirmelerde bulunan Kurdoğlu, şunları kaydetti:

"Çin küresel tedarik zincirlerini yeniden inşa ederken, Türkiye coğrafi avantajı, üretim kapasitesi ve lojistik altyapısıyla doğal bir ortak olarak öne çıkmaktadır. Bu uyum, sadece ticari değil, aynı zamanda entelektüel ve stratejik bir birlikteliği temsil ediyor. Bu anlayışla hayata geçirilen ATA Bridge, yalnızca bir şirket değil, Türkiye ile Çin arasındaki karşılıklı anlayışı, güveni ve stratejik ortaklık vizyonunu somutlaştıran bir yapı. Bu yıl ilk kez CISCE fuar alanında resmi katılımcı olarak yer almamız, bu vizyonun yeni bir adımıdır."