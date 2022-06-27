Asya Verimlilik Teşkilatı Kovid-19 Özel Fonu Öğren-Dönüş Programı'nın tanıtımı yapıldı - Haberler

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Asya Verimlilik Teşkilatı Kovid-19 Özel Fonu Öğren-Dönüş Programı'nın tanıtımı yapıldı

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
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Asya Verimlilik Teşkilatı Kovid-19 Özel Fonu Öğren-Dönüş Programı'nın tanıtımı yapıldı

Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından sağlanan fon desteği kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen ve medikal sektöründeki 7 firmanın dönüşümüne yönelik gerçekleştirilen "Asya Verimlilik Teşkilatı COVID-19 Özel Fonu Öğren-Düşün Programı Lansman Toplantısı" çevrim...

Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından sağlanan fon desteği kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen ve medikal sektöründeki 7 firmanın dönüşümüne yönelik gerçekleştirilen "Asya Verimlilik Teşkilatı COVID-19 Özel Fonu Öğren-Düşün Programı Lansman Toplantısı" çevrim içi gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Gül Taşkıran Battal, konuya ilişkin yaptıkları çalışma ve gerçekleştirdikleri seminerlerden örnekler verdi.

Kovid-19 Özel Fonunun amacı ve kapsamına değinen Battal, KOBİ'lerin karşılaştıkları zorlukları azaltmak ve Kovid-19 salgınından etkilenen kritik sektörleri desteklemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Battal ayrıca KOBİ'lerin kurumsal ve yönetsel yeteneklerini güçlendirmek, danışmanlık, teknik yardım, rehberlik ve diğer uygulamalı yöntemleri uygulamak, verimlilik artırıcı yeni araçları, teknikleri veya metodolojileri tanıtmak ve çalışanların becerilerini ve yetkinliğini geliştirmeyi de planladıklarını kaydetti.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

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