Asya ve Pasifik'te Yükselen Enflasyon Aşırı Yoksulluğu Artırıyor

Asya Kalkınma Bankası tarafından yayımlanan rapora göre, yükselen enflasyon ve Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle Asya ve Pasifik'te milyonlarca insan aşırı yoksulluğa sürükleniyor. Gelişmekte olan bölgede yaklaşık 155,2 milyon kişi aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

MANİLA, 24 Ağustos (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası tarafından yayımlanan Asya ve Pasifik için Temel Göstergeler 2023 raporuna göre, yükselen enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ve Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri Asya ve Pasifik'te milyonlarca insanı aşırı yoksulluğa itmeye devam ediyor.

Perşembe günü yayımlanan rapora göre, gelişmekte olan Asya ve Pasifik'te 2022 yılı itibarıyla bölge nüfusunun yüzde 3,9'una denk gelen yaklaşık 155,2 milyon kişi aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Raporda aşırı yoksulluk, 2017 fiyatları baz alınarak satın alma gücü ve enflasyona göre belirlenen günlük 2,15 ABD dolarından daha az bir gelirle yaşamak olarak tanımlanıyor.

Rapor, artan hayat pahalılığı krizinden en çok yoksul insanların zarar gördüğünü, gıda ve yakıt gibi ihtiyaçlar için yükselen fiyatları karşılayamadıklarını belirtti. Kadınların kazancı erkeklerinkinden daha az olma trendi gösterdiğinden, kadınların bu krizden orantısız şekilde etkilenmiş olabileceği kaydedildi.

Bankanın baş ekonomisti Albert Park, "Artan hayat pahalılığı krizi, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlemeyi baltalıyor" diyerek yoksullar için sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, ayrıca büyüme ve istihdam için yatırım ve inovasyonun teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bankanın 2021 tahminlerinde, pandeminin 2020 itibarıyla 75 ila 80 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa ittiği belirtilmişti. O dönemde aşırı yoksulluk, 2011 fiyatları baz alınarak günde 1,90 ABD dolarından daha az bir gelirle yaşamak olarak tanımlanmıştı.