Asya Piyasaları Pozitif Seyir İzliyor
Ekonomi Haberleri
Asya piyasaları haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle başlayan pozitif seyir, Asya pay piyasalarında etkisini göstermeye devam ediyor. Batıda faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisi Asya'da özellikle teknoloji şirketlerini pozitif etkiliyor.
Asya piyasaları haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izledi.
Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle başlayan pozitif seyir, Asya pay piyasalarında etkisini göstermeye devam ediyor.
Analistler, batıda faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisinin güçlenmesinin Asya'da özellikle teknoloji şirketlerini pozitif etkilediğini ifade etti.
Japonya pay piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde1,08 artışla 2.368 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 3.040 puan oldu.
Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 150,3 seviyesinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 64.470 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,7 yükselişle 17.690 puanda bulunuyor.