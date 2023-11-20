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Asya Piyasaları Karışık Seyir İzliyor

Asya piyasaları haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın şahin adımlarının etkisiyle varlık fiyatları üzerindeki beklentiler devam ediyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi kazançlarını geri verirken, Çin'de endişeler pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpülüyor. Güney Kore'de Kospi endeksi artış gösterirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yükselişte bulunuyor.