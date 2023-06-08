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Asya Piyasaları Karışık Seyir İzliyor

Asya Piyasaları Karışık Seyir İzliyor

Ekonomi Haberleri

Küresel pay piyasalarında belirsizlikler devam ederken, Çin'de kamu bankalarının mevduat faiz oranlarını düşürmesi risk algısını törpülüyor. Japonya'da cari işlemler dengesi nisanda 1,9 trilyon yen fazla verirken, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. Hindistan Merkez Bankası politika faizini yüzde 6,50'de sabit bıraktı. Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izledi.

Küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, Çin'de kamu bankalarının mevduat faiz oranlarını düşürmesi risk algısını törpülüyor.

Buna göre, bankalar 3 ve 5 yıllık mevduat faizlerini 15 baz puan indirirken, bankaların gelecek hafta 2 yıllık mevduat faizlerini de 10 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, cari işlemler dengesi nisanda 1,9 trilyon yen fazla verirken, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 büyüyerek beklentileri geride bıraktı.

Öte yandan, Hindistan Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 6,50'de sabit bıraktı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi 0,4 düşüşle 2.606 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla 3.210 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla günü 31.645 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 139,92 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artarak 63.276 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,2 azalışla 19.219 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Japonya Asya Ekonomi Haberler

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