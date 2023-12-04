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Asya Pay Piyasaları Karışık Seyirle Başladı

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Çin'deki gayrimenkul sektöründeki olumlu gelişmeler satış baskısını törpülüyor. Evergrande'nin borçlarından bir kısmı için alacaklılarla anlaşma sağlandı.

Asya pay piyasaları haftaya karışık seyirle başlarken, Çin'de gayrimenkul sektöründeki olumlu gelişmeler satış baskısını törpülüyor.

Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande'nin borçlarından bir kısmı için alacaklılarla anlaştığını duyurmasının ardından Hong Kong borsasında Evergrande hisseleri yaklaşık yüzde 10 yükseliş kaydetti.

Japonya'da ise Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi ihracatçı firmalar üzerinde satış baskısı oluştururken, analistler, ülkede kar satışlarının da etkisini sürdürdüğünü hatırlattı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 artışla 2.515 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.027 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60 düşüşle günü 33.231 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 146,2 ile 11 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 146,7 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 artışla 68.450 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 16.763 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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