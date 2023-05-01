Asya'da Nikkei endeksi günü yükselişle tamamladı
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Tatil dolayısıyla kapalı olan Asya borsalarında sadece Japonya'da Nikkei endeksi işlem görürken, endeks günü yükselişle kapattı.
Tatil dolayısıyla kapalı olan Asya borsalarında sadece Japonya'da Nikkei endeksi işlem görürken, endeks günü yükselişle kapattı.
Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı öncesi yükseliş eğiliminde hareket eden Nikkei endeksi, haftanın ilk gününü yüzde 0,92 artışla 29.123 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi de yüzde 0,5 değer kazanarak 136,9 seviyesine çıktı.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 49,5 ile beklentiler doğrultusunda geldi.
Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi