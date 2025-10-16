Haberler

Asya Borsalarında Ticaret Gerilimi ve Yarı İletkenlerde Yükseliş

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi Asya borsalarında risk iştahını etkilerken, yarı iletken hisselerinde artış gözlemleniyor. Japonya'da koalisyon görüşmeleri başlarken, piyasalar bu gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

Asya borsalarında, ABD ve Çin'in ticaret gerilimine ilişkin endişeler, Hong Kong ve Çin'de risk iştahını törpülerken, yarı iletken hisselerindeki alıcılı seyir dikkati çekiyor.

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, küresel tedarik zincirinde Çin'e güvenilmeyeceğini belirterek, riskleri azaltmak ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için ABD ve müttefiklerinin birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de Çin'in nadir toprak elementlerine ilişkin adımını, "küresel tedarik zincirleri üzerinde güç kazanma girişimi" olarak yorumladı.

Asya'da yarı iletken rallisi

Ticaret gerginliğine yönelik haber akışının yanı sıra büyük şirketlerin 3. çeyreğe ilişkin finansal sonuçları da piyasaların odağında bulunuyor. Hollandalı çip şirketi ASML'nin beklenenden iyi gelen bilançosu sonrası yarı iletken hisselerinde güç bulan alıcılı seyir Asya tarafında da etkili oluyor.

Japonya'da Nikkei 225'te işlem gören yarı iletken üreticileri Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 7,6, Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 4,7, Gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticileri Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 4,1, Fujikura'nın hisseleri de yüzde 3,4 yükselişle işlem gördü.

Güney Kore'deki Kospi endeksinde de benzer bir görünüm öne çıkarken, Güney Koreli yarı iletken devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,6 primle satıldı.

Bölgede bugün açıklanan ekonomik verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 0,9 düşüşle beklentilerin altında geldi. Ülkede çekirdek makine siparişleri yıllık bazda yüzde 1,6 yükselmesine karşın beklentileri karşılayamadı.

Japonya'da koalisyon görüşmeleri başlıyor

Bölgedeki siyasal gelişmeler de takip edilirken, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP), Japonya Yenilik Partisinin (JIP) desteğini almak için bugün görüşmelere başlayacak.

LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae, 21 Ekimde yapılması beklenen başbakanlık oylamasında koltuğunu garanti altına almak için koalisyon arayışını sürdürüyor.

Takaiçi'nin, Japonya'nın başbakanı olma olasılığının güçlü olması, büyük harcamaların ve gevşek para politikasının canlanacağı yönündeki beklentileri güçlendirerek, Japon piyasalarını destekliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 48.307 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 yükselişle 3.748 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.914 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 25.825 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 83.0,30 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

Bu neyin nefreti! Ayrıldığı sevgilisini boğazından bıçakladı
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.