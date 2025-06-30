Asya Borsalarında Ticaret Anlaşmaları İyimserliği

Asya borsalarında, ABD'nin ticaret partnerleriyle yakın zamanda daha fazla ticaret anlaşmasına gideceğine yönelik iyimserlikle karışık seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda da ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapılacağına yönelik iyimserliklerle pozitif bir seyir izlenirken, başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ticaret anlaşmalarına yönelik gelişmeler ABD Merkez Bankasının da (Fed) odağında bulunurken, tarife risklerinin azalmasının Bankanın faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri gidermesi öngörülüyor.

Ayrıca, Asya borsalarında sanayi ve teknoloji şirketlerindeki yükseliş eğilimi, bölge endekslerinde risk iştahını etkilerken, açıklanan makroekonomik veriler de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı yakından takip ediliyor. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da mayıs ayı sanayi üretimi yüzde 0,5 artış ile beklentilerin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 1,8 azalışla öngörüleri karşılayamadı.

Çin tarafında ise haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın zayıf kalmayı sürdürdü. Ülkede hizmet sektörü PMI ise 50,5 ile tahminleri geride bırakırken, sektörde genişlemeye işaret etti.

İmalat sanayi PMI içinde yeni siparişler alt endeksi de 49,8'den 50,2'ye, yeni ihracat siparişleri alt endeksi 47,5'ten 47,7'ye yükseldi.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, yeni siparişlerdeki artışın, imalat piyasasında talebin güçlendiğine işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla 40.472 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişe 3.071 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 değer kazanarak 3.444 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 24.213 puan seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 83.810 puandan işlem görüyor.