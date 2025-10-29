Haberler

Asya Borsalarında Teknoloji Hisseleri ile Yükseliş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya borsaları, teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselirken, ABD ve Çin liderlerinin görüşmesine yönelik iyimserlikler endeksleri destekliyor. Nvidia'nın hisselerindeki artış ve Fed'in olası faiz indirimleri de yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Asya borsaları, teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle Hong Kong hariç pozitif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin devlet başkanı Şi Cinping'in Güney Kore'de yapacağı görüşme öncesi artan iyimserlikler bölge endekslerini destekliyor.

ABD basınında çıkan haberlerde, Çin'in fentanil üretimi için kullanılan kimyasalların ihracatına sıkı önlemler alması halinde ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri düşürebileceği öne sürüldü.

Öte yandan, Nvidia'nın hisselerindeki yükseliş, piyasaların pozitif seyrine katkı yapıyor. ABD'nin başkenti Washington'da düzenlediği yapay zeka konferansında yeni atılımlarını ve çeşitli şirketlerle gittiği işbirliklerini duyuran şirketin hisseleri dün yüzde 5'e yakın arttı.

Bu artışa paralel Asya'daki teknoloji ve yarı iletken hisselerinde de yükseliş dikkati çekiyor.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika kararının da yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed'in, bu akşam, 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,37 yükselişle 51.408 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,76 artışla 4.081 puandan günü rekor seviyelerden tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 4.009 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 26.346 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 84.935 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title