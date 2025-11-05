Asya Borsalarında Satış Baskısı: Teknoloji Hisseleri Düşüşte

Asya borsaları, ABD'li teknoloji ve yarı iletken hisselerinde yaşanabilecek bir düzeltmenin genele yayılabileceği endişelerine paralel, Çin hariç negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketleri hisselerinin aşırı değerlendiği ve yakın dönemde bir düzeltme yaşayabileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel pay piyasalarında yatırımcı odağının, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarında çözüme ulaşılacağına dair iyimserlikler yerini teknoloji hisselerinde yaşanabilecek bir düzeltmenin endekslerde satış baskısına neden olabileceği endişesine bıraktı.

ABD'de Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticilerinin, piyasalarda düzeltme olabileceği uyarısı yatırımcıların risk algısı üzerinde etkili oldu.

Japon ve Güney Koreli yarı iletken şirketlerinde satış baskısı etkili oldu

Asya borsalarında Çin hariç satış ağırlıklı bir görünüm hakimken, ABD'deki teknoloji hisselerine yönelik düzeltme yaşanabileceğine dair değerlendirmeler bölge piyasalarında satış baskısı oluşumuna neden oluyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 6,5, yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 6,3, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 5,4, Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 4,8 ve Tokyo Electron'un hisseleri 3,7 değer kaybetti.

Güney Kore tarafında da benzer bir görünüm öne çıkarken, Kospi endeksinde işlem gören Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 4,3, LG electonics'in hisseleri yüzde 1,8 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 1 düşüşle işlem gördü.

Hong Kong'da Hang Seng endeksinde de teknoloji hisselerinde düşüşler izlenirken, kayıplar Japon ve Güney Kore piyasalarına göre daha hafif seyrediyor.

Çin, ABD'ye uygulanan gümrük tarifesini askıya alacak

Bölgede ticari ilişkilere yönelik haber akışı da yakından takip edilirken, Çin'in 10 Kasım'dan itibaren ABD ürünlerine uygulanan yüzde 24'lük gümrük tarifesini bir yıl askıya alacağı bildirildi.

Çin Kabinesinden yapılan açıklamada, Çin'in ABD mallarına nisan ayında uyguladığı yüzde 24'lük ek gümrük vergilerini bir yıl süreyle askıya alacağını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kurtuluş Günü' vergilerine yanıt olarak uygulamaya koyduğu yüzde 10'luk vergileri sürdüreceğini doğruladı.

Devlet Konseyi Gümrük Komisyonu ayrıca, 10 Kasım'dan itibaren bazı ABD tarım ürünlerine uyguladığı yüzde 15'e varan vergilerin kaldırılacağını duyurdu.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektöründe yavaşlama görüldü. Ülkede, ekim ayı RatingDong hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,6, bileşik PMI da 51,8 ile önceki aya göre azalma kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,33 düşüşle 50.297 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,85 azalışla 4.004 puandan tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.975 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 25.907 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise resmi tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.