Asya Borsalarında Satış Baskısı Devam Ediyor

Asya borsalarında genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı. Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişeleriyle birlikte Çin hükümetinin ekonomi destek paketi açıklamayabileceği haberleri de satış baskısını artırıyor. Analistler, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygıların arttığını belirtirken, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin de fiyatlamaları zorlaştırdığı ifade edildi. Asya borsalarında Güney Kore, Çin ve Japonya'da endeksler düşüş gösterirken, Hindistan'da Sensex endeksi ise artış kaydetti.