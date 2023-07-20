Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirketlerin finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Bugün Çin Merkez Bankası (PBoC), en düşük kredi faiz oranını yüzde 3,55'te sabit bıraktı. Analistler, piyasalarda Çin hükümetinin, ekonomiyi destekleyici adımlarının yeterli olmadığı düşüncesinin hakim olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte Çin'den daha fazla destek açıklamalarının gelebileceğini söyledi. Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da dış ticaret fazlası haziranda 43 milyar yen oldu. Böylelikle Japonya, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez dış ticaret fazlası verdi. Asya borsalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,31 değer kaybıyla günü 32.465 puandan tamamlarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,31 azalışla 2.600 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 3.172 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yatay bir seyirle 67.070 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.935 puanda seyrediyor.