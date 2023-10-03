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Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir

ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının etkisiyle Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde endişeler artarken, Nikkei 225 endeksi değer kaybetti.