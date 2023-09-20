Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir

Küresel piyasalardaki negatif seyir Asya borsalarına da yansıdı. Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit bırakması risk iştahını düşürdü. Asya Kalkınma Bankası ise bölgesel beklentilerin düşmesine neden olan faktörleri açıkladı. Japonya'da dış ticaret açığı arttı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla başlayan negatif seyir Asya piyasalarına da taşındı.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını sabit bırakması risk iştahını düşürdü. Banka, bir yıl vadeli ana kredi faiz oranını yüzde 3,45 ve 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,2'de sabit bıraktı.

Analistler, "PBoC için ekonomiye mi yoksa yuanın desteklenmesine mi öncelik verileceği konusundaki ikilem devam ediyor." ifadesini kullandı.

Asya Kalkınma Bankası ise Çin emlak sektöründeki zayıflık ve El Nino iklim olayı ile bağlantılı risklerin bölgesel beklentileri olumsuz etkilemesi nedeniyle bu yıl gelişmekte olan Asya'daki ekonomik büyümenin beklenenden biraz daha düşük olacağını bildirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Japonya'nın yene bir müdahalede bulunmasına anlayış gösterip göstermeyeceği sorusuna, "ayrıntılara bağlı" cevabını verdi.

Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede dış ticaret açığı, ağustosta 930,5 milyar yen oldu.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışına paralel 2.559 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3.114 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,66 değer kaybıyla günü 33.023 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 147,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 66.945 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 17.927 puanda seyrediyor.