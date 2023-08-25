Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir
Ekonomi Haberleri
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası yetkililerinin karışık mesajları ve Çin kaynaklı belirsizlikler nedeniyle Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Japonya'da enflasyonun gerileme eğilimine girmesi bölgede resesyon riskini artırdı.
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dün verdiği karışık mesajların ardından negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'a çevrildi.
Asya piyasalarında Çin kaynaklı belirsizlikler varlığını sürdürmeye devam ederken, Powell'ın mesajları öncesi bölgede risk iştahının düşük seyrettiği görülüyor.
Çin'de hükümetin destekleyici adımları atacağını belirtmesine karşın piyasalarda satış baskısı azalmazken, Japonya'da enflasyonun yeniden gerileme eğilimine girmesi bölgede resesyon riskini artırdı.
Buna göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 2,9 artarak beklentilerin altında kaldı.
Analistler, bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin günden güne güçlenmesinin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,73 azalışla 2.519 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.061 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,05 değer kaybıyla günü 31.624 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 146,1 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 65.040 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 18.025 puanda seyrediyor.